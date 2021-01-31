World Cup-Raubichi Summaries

Jan 30 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Raubichi on Saturday. Men's Aerials on Saturday Rnk Bib Name Team Score Diff .. 12 Lewis Irving Canada 0.00 .. 31 Viachaslau Tsimertsau Belarus 0.00 0.00 .. 14 Dzmitry Mazurkevich Belarus 0.00 0.00 .. 24 Dmytro Kotovskyi Ukraine 0.00 0.00 .. 16 Lloyd Wallace Great Britain 0.00 0.00 .. 5 Ilya Burov Russia 0.00 0.00 .. 15 Eric Loughran United States 0.00 0.00 .. 30 Nurlan Batyrbayev Kazakhstan 0.00 0.00 .. 10 Nicolas Gygax Switzerland 0.00 0.00 .. 6 Justin Schoenefeld United States 0.00 0.00 .. 8 Makar Mitrafanau Belarus 0.00 0.00 .. 4 Maksym Gustyk Belarus 0.00 0.00 .. 1 Maxim Burov Russia 0.00 0.00 .. 3 Noe Roth Switzerland 0.00 0.00 .. 29 Sherzod Khashyrbayev Kazakhstan 0.00 0.00 .. 22 Stanislau Hladchenko Belarus 0.00 0.00 .. 17 Ihar Drabiankou Belarus 0.00 0.00 .. 33 Oleksandr Okipnyuk Ukraine 0.00 0.00 .. 9 Pavel Dik Belarus 0.00 0.00 .. 23 Ildar Badrutdinov Kazakhstan 0.00 0.00 .. 20 Arseniy Vagin Russia 0.00 0.00 .. 25 Roman Ivanov Kazakhstan 0.00 0.00 .. 19 Quinn Dehlinger United States 0.00 0.00 .. 7 Stanislav Nikitin Russia 0.00 0.00 .. 34 Miha Fontaine Canada 0.00 0.00 .. 18 Andrin Schaedler Switzerland 0.00 0.00 .. 32 Emile Nadeau Canada 0.00 0.00 .. 11 Pirmin Werner Switzerland 0.00 0.00 .. 21 Oleksandr Abramenko Ukraine 0.00 0.00 .. 13 Christopher Lillis United States 0.00 0.00 .. 27 Andrei Kuzmin Belarus 0.00 0.00 .. 28 Mykola Puzderko Ukraine 0.00 0.00 .. 26 Naoya Tabara Japan 0.00 0.00