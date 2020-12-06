World Cup-Santa Caterina Summaries

Dec 6 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Santa Caterina on Saturday. Men's Giant Slalom on Sunday Rnk Bib Name Team Time .. 1 Henrik Kristoffersen Norway .. 2 Alexis Pinturault France +0.00 .. 3 Žan Kranjec Slovenia +0.00 .. 4 Leif Kristian Norway +0.00 Nestvold-Haugen .. 5 Marco Odermatt Switzerland +0.00 .. 6 Tommy Ford United States +0.00 .. 7 Filip Zubcic Croatia +0.00 .. 8 Ted Ligety United States +0.00 .. 9 Loïc Meillard Switzerland +0.00 .. 10 Lucas Braathen Norway +0.00 .. 11 Luca De Aliprandini Italy +0.00 .. 12 Mathieu Faivre France +0.00 .. 13 Aleksander Aamodt Kilde Norway +0.00 .. 14 Gino Caviezel Switzerland +0.00 .. 15 Victor Muffat-Jeandet France +0.00 .. 16 Marco Schwarz Austria +0.00 .. 17 Alexander Schmid Germany +0.00 .. 18 Erik Read Canada +0.00 .. 19 Cyprien Sarrazin France +0.00 .. 20 Roland Leitinger Austria +0.00 .. 21 Thibaut Favrot France +0.00 .. 22 Stefan Luitz Germany +0.00 .. 23 Justin Murisier Switzerland +0.00 .. 24 Trevor Philp Canada +0.00 .. 25 Ryan Cochran-Siegle United States +0.00 .. 26 Adam Žampa Slovakia +0.00 .. 27 Giovanni Borsotti Italy +0.00 .. 28 Manuel Feller Austria +0.00 .. 29 Rasmus Windingstad Norway +0.00 .. 30 Cédric Noger Switzerland +0.00 .. 31 Vincent Kriechmayr Austria +0.00 .. 32 Kjetil Jansrud Norway +0.00 .. 33 Daniel Yule Switzerland +0.00 .. 34 Clément Noël France +0.00 .. 35 Fabian Wilkens Solheim Norway +0.00 .. 36 Riccardo Tonetti Italy +0.00 .. 37 Stefan Brennsteiner Austria +0.00 .. 38 Roberto Nani Italy +0.00 .. 39 Ivan Kuznetsov Russia +0.00 .. 40 River Radamus United States +0.00 .. 41 Daniele Sette Switzerland +0.00 .. 42 Atle Lie McGrath Norway +0.00 .. 43 Magnus Walch Austria +0.00 .. 44 Maarten Meiners Netherlands +0.00 .. 45 Remy Falgoux France +0.00 .. 46 Sam Maes Belgium +0.00 .. 47 Hannes Zingerle Italy +0.00 .. 48 Seigo Kato Japan +0.00 .. 49 Aleksandr Andrienko Russia +0.00 .. 50 Bridger Gile United States +0.00 .. 51 Semyel Bissig Switzerland +0.00 .. 52 Patrick Veisten Norway +0.00 .. 53 Riley Seger Canada +0.00 .. 54 Ņtefan Hadalin Slovenia +0.00 .. 55 Raphael Haaser Austria +0.00 .. 56 Samu Torsti Finland +0.00 .. 57 Daniele Sorio Italy +0.00 .. 58 Stefano Baruffaldi Italy +0.00 .. 59 Kryštof Krýzl Czech Republic +0.00 .. 60 Mattias Rönngren Sweden +0.00 .. 61 Alex Hofer Italy +0.00 .. 62 Dries Van den Broecke Belgium +0.00 .. 63 Adrian Pertl Austria +0.00 .. 64 Julian Rauchfuss Germany +0.00 .. 65 Albert Ortega Spain +0.00 .. 66 Andreas Žampa Slovakia +0.00 .. 67 Charles Raposo Great Britain +0.00 .. 68 Kristoffer Jakobsen Sweden +0.00 .. 69 Cristian Javier Simari Argentina +0.00 Birkner