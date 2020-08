WTA International, Prague (Women) Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Aug 16 (OPTA) - Final Rounds and Seeds Progress from the WTA International, Prague (Women) Women's Singles matches on Sunday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Simona Halep (ROU) final won 3-Elise Mertens (BEL) 6-2 7-5 semi won Irina-Camelia Begu (ROU) 7-6(2) 6-3 qtr won Magdalena Frech (POL) 6-2 6-0 2nd won Barbora Krejcikova (CZE) 3-6 7-5 6-2 1st won Polona Hercog (SLO) 6-1 1-6 7-6(3) 3 Elise Mertens (BEL) final lost 1-Simona Halep (ROU) 6-2 7-5 semi won Kristyna Pliskova (CZE) 7-5 7-6(4) qtr won Eugenie Bouchard (CAN) 6-4 1-6 6-4 2nd won Camila Giorgi (ITA) 6-4 6-2 1st won Jasmine Paolini (ITA) 7-5 4-6 6-3 - Irina-Camelia Begu (ROU) semi lost 1-Simona Halep (ROU) 7-6(2) 6-3 qtr won Sara Sorribes Tormo (ESP) 6-2 4-6 6-2 2nd won Leonie Kung (SUI) 6-7(3) 7-5 7-6(7) 1st won 9-Anastasija Sevastova (LAT) 6-2 6-2 - Kristyna Pliskova (CZE) semi lost 3-Elise Mertens (BEL) 7-5 7-6(4) qtr won Ana Bogdan (ROU) 2-5 (Retired) 2nd won 2-Petra Martic (CRO) 6-1 7-5 1st won Linda Fruhvirtova (CZE) 6-2 7-5 - Magdalena Frech (POL) qtr lost 1-Simona Halep (ROU) 6-2 6-0 2nd won Arantxa Rus (NED) 6-3 2-6 6-4 1st won Elena-Gabriela Ruse (ROU) 7-6(8) 6-3 - Eugenie Bouchard (CAN) qtr lost 3-Elise Mertens (BEL) 6-4 1-6 6-4 2nd won Tamara Zidansek (SLO) 7-6(2) 6-7(2) 6-2 1st won 8-Veronika Kudermetova (RUS) 6-0 6-3 - Sara Sorribes Tormo (ESP) qtr lost Irina-Camelia Begu (ROU) 6-2 4-6 6-2 2nd won Laura Siegemund (GER) 6-2 6-3 1st won 7-Barbora Strycova (CZE) 7-6(3) 6-1 - Ana Bogdan (ROU) qtr lost Kristyna Pliskova (CZE) 2-5 (Retired) 2nd won Lesia Tsurenko (UKR) (Walkover) 1st won Storm Sanders (AUS) 6-1 6-1 .................................................. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Simona Halep (ROU) final won 3-Elise Mertens (BEL) 6-2 7-5 semi won Irina-Camelia Begu (ROU) 7-6(2) 6-3 qtr won Magdalena Frech (POL) 6-2 6-0 2nd won Barbora Krejcikova (CZE) 3-6 7-5 6-2 1st won Polona Hercog (SLO) 6-1 1-6 7-6(3) 2 Petra Martic (CRO) 2nd lost Kristyna Pliskova (CZE) 6-1 7-5 1st won Varvara Gracheva (RUS) 7-6(2) 6-3 3 Elise Mertens (BEL) final lost 1-Simona Halep (ROU) 6-2 7-5 semi won Kristyna Pliskova (CZE) 7-5 7-6(4) qtr won Eugenie Bouchard (CAN) 6-4 1-6 6-4 2nd won Camila Giorgi (ITA) 6-4 6-2 1st won Jasmine Paolini (ITA) 7-5 4-6 6-3 5 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1st lost Lesia Tsurenko (UKR) 6-2 6-4 6 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 1st lost Arantxa Rus (NED) 7-5 6-2 7 Barbora Strycova (CZE) 1st lost Sara Sorribes Tormo (ESP) 7-6(3) 6-1 8 Veronika Kudermetova (RUS) 1st lost Eugenie Bouchard (CAN) 6-0 6-3 9 Anastasija Sevastova (LAT) 1st lost Irina-Camelia Begu (ROU) 6-2 6-2