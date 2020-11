Zimbabwe in Pakistan 2020 Scoreboard

Nov 3 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 3rd odi between Pakistan and Zimbabwe on Tuesday at Rawalpindi, Pakistan Match Tied (Zimbabwe win the one-over eliminator) Zimbabwe 1st innings Brian Chari b Muhammad Hasnain 9 Chamu Chibhabha c Iftikhar Ahmed b Muhammad Hasnain 0 Craig Ervine c Mohammad Rizwan b Muhammad Hasnain 1 Brendan Taylor c Khushdil Shah b Muhammad Hasnain 56 Sean Williams Not Out 118 Wesley Madhevere c&b Muhammad Hasnain 33 Sikandar Raza b Wahab Riaz 45 Donald Tiripano Not Out 1 Extras 0b 5lb 1nb 0pen 9w 15 Total (50.0 overs) 278-6 Fall of Wickets : 1-0 Chibhabha, 2-4 Ervine, 3-22 Chari, 4-106 Taylor, 5-181 Madhevere, 6-277 Butt Did Not Bat : Chisoro, Muzarabani, Ngarava Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 10 1 42 0 4.20 3w Muhammad Hasnain 10 3 26 5 2.60 1w Muhammad Musa 10 0 80 0 8.00 2w Wahab Riaz 10 0 65 1 6.50 2w 1nb Iftikhar Ahmed 10 0 60 0 6.00 ............................................................... Pakistan 1st innings Imam ul-Haq b Blessing Muzarabani 4 Fakhar Zaman lbw Richard Ngarava 2 Babar Azam c Brendan Taylor b Blessing Muzarabani 125 Haider Ali lbw Richard Ngarava 13 Mohammad Rizwan b Donald Tiripano 10 Iftikhar Ahmed b Donald Tiripano 18 Khushdil Shah c Brendan Taylor b Blessing Muzarabani 33 Wahab Riaz c Sean Williams b Blessing Muzarabani 52 Shaheen Afridi c Sikandar Raza b Blessing Muzarabani 2 Muhammad Musa Not Out 9 Muhammad Hasnain Not Out 3 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 5w 7 Total (50.0 overs) 278-9 Fall of Wickets : 1-4 ul-Haq, 2-6 Zaman, 3-20 Ali, 4-51 Rizwan, 5-88 Ahmed, 6-151 Shah, 7-251 Riaz, 8-266 Afridi, 9-266 Azam Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Blessing Muzarabani 10 1 49 5 4.90 3w Richard Ngarava 9 0 62 2 6.89 Tendai Chisoro 7 0 48 0 6.86 Donald Tiripano 7 0 39 2 5.57 2w Sikandar Raza 10 0 42 0 4.20 1nb Sean Williams 7 0 37 0 5.29 ......................................................... Pakistan Iftikhar Ahmed c Craig Ervine b Blessing Muzarabani 0 Khushdil Shah b Blessing Muzarabani 1 Fakhar Zaman Not Out 1 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (0.4 overs) 2-2 Fall of Wickets : 1-0 Ahmed, 2-2 Shah Did Not Bat : ul-Haq, Azam, Ali, Rizwan, Hasnain, Riaz, Afridi, Khan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Blessing Muzarabani 0.4 0 2 2 3.00 ....................................... Zimbabwe Brendan Taylor Not Out 1 Sikandar Raza Not Out 4 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (0.3 overs) 5-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 0.3 0 5 0 10.00 .......................... Umpire Aleem Dar Umpire Rashid Riaz Video Ahsan Raza Match Referee Javed Malik