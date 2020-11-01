Zimbabwe in Pakistan 2020 Scoreboard

Nov 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd odi between Pakistan and Zimbabwe on Sunday at Rawalpindi, Pakistan Pakistan win by 6 wickets Zimbabwe 1st innings Brian Chari c Haider Ali b Faheem Ashraf 25 Chamu Chibhabha c Mohammad Rizwan b Haris Rauf 6 Craig Ervine b Muhammad Musa 3 Brendan Taylor c Imam ul-Haq b Iftikhar Ahmed 36 Sean Williams c Shaheen Afridi b Iftikhar Ahmed 75 Wesley Madhevere c (Sub) b Iftikhar Ahmed 10 Sikandar Raza c&b Iftikhar Ahmed 2 Tendai Chisoro lbw Iftikhar Ahmed 7 Carl Mumba b Muhammad Musa 11 Blessing Muzarabani b Imad Wasim 17 Richard Ngarava Not Out 1 Extras 4b 1lb 0nb 0pen 8w 13 Total (45.1 overs) 206 all out Fall of Wickets : 1-18 Chibhabha, 2-27 Ervine, 3-59 Chari, 4-120 Taylor, 5-138 Madhevere, 6-142 Butt, 7-150 Chisoro, 8-171 Williams, 9-198 Muzarabani, 10-206 Mumba Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 10 1 36 0 3.60 Haris Rauf 7 0 31 1 4.43 2w Muhammad Musa 6.1 1 21 2 3.41 Faheem Ashraf 7 1 30 1 4.29 Imad Wasim 5 0 43 1 8.60 2w Iftikhar Ahmed 10 2 40 5 4.00 ......................................................... Pakistan 1st innings Imam ul-Haq c Brendan Taylor b Tendai Chisoro 49 Abid Ali c Craig Ervine b Tendai Chisoro 22 Babar Azam Not Out 77 Haider Ali lbw Sean Williams 29 Mohammad Rizwan b Sikandar Raza 1 Iftikhar Ahmed Not Out 16 Extras 4b 2lb 0nb 0pen 8w 14 Total (35.2 overs) 208-4 Fall of Wickets : 1-68 Ali, 2-100 ul-Haq, 3-137 Ali, 4-162 Rizwan Did Not Bat : Ashraf, Wasim, Khan, Rauf, Afridi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Richard Ngarava 4 0 25 0 6.25 1w Blessing Muzarabani 8 0 48 0 6.00 2w Carl Mumba 1 0 12 0 12.00 Tendai Chisoro 10 0 49 2 4.90 Wesley Madhevere 2.2 0 14 0 6.00 1w Sean Williams 5 0 31 1 6.20 Sikandar Raza 5 1 23 1 4.60 .......................... Umpire Asif Yaqoob Umpire Aleem Dar Video Ahsan Raza Match Referee Javed Malik