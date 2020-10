Oct 30 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 1st odi between Pakistan and Zimbabwe on Friday at Rawalpindi, Pakistan Zimbabwe need 27 runs to win from 2 balls Pakistan 1st innings Imam ul-Haq Run Out Wesley Madhevere 58 Abid Ali lbw Carl Mumba 21 Babar Azam c Brendan Taylor b Blessing Muzarabani 19 Haris Sohail c Brendan Taylor b Sikandar Raza 71 Mohammad Rizwan b Tendai Chisoro 14 Iftikhar Ahmed c Brendan Taylor b Tendai Chisoro 12 Faheem Ashraf c Craig Ervine b Blessing Muzarabani 23 Imad Wasim Not Out 34 Wahab Riaz Run Out Brendan Taylor 8 Shaheen Afridi Not Out 8 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 11w 13 Total (50.0 overs) 281-8 Fall of Wickets : 1-47 Ali, 2-89 Azam, 3-119 ul-Haq, 4-161 Rizwan, 5-194 Ahmed, 6-205 Sohail, 7-247 Ashraf, 8-257 Riaz Did Not Bat : Rauf Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Richard Ngarava 10 0 49 0 4.90 3w Carl Mumba 8 0 69 1 8.62 3w Blessing Muzarabani 9 0 39 2 4.33 2w Chamu Chibhabha 2 0 16 0 8.00 1w Wesley Madhevere 7 0 31 0 4.43 1w Sikandar Raza 9 0 45 1 5.00 1nb Tendai Chisoro 5 0 31 2 6.20 1w ................................................................ Zimbabwe 1st innings Brian Chari b Shaheen Afridi 2 Chamu Chibhabha b Shaheen Afridi 13 Craig Ervine c Haris Rauf b Imad Wasim 42 Brendan Taylor c Wahab Riaz b Shaheen Afridi 112 Sean Williams c Mohammad Rizwan b Wahab Riaz 4 Wesley Madhevere b Wahab Riaz 55 Sikandar Raza b Wahab Riaz 8 Tendai Chisoro b Shaheen Afridi 5 Carl Mumba c Wahab Riaz b Shaheen Afridi 1 Blessing Muzarabani b Wahab Riaz 5 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 7w 8 Total (49.4 overs) 255 all out Fall of Wickets : 1-2 Chari, 2-28 Chibhabha, 3-99 Ervine, 4-115 Williams, 5-234 Madhevere, 6-240 Taylor, 7-245 Butt, 8-246 Mumba, 9-250 Chisoro, 10-255 Muzarabani To Bat : Ngarava Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 10 0 49 5 4.90 2w Haris Rauf 10 1 57 0 5.70 3w Faheem Ashraf 10 1 57 0 5.70 Wahab Riaz 9.4 0 42 4 4.34 2w Imad Wasim 10 0 49 1 4.90 .......................... Umpire Aleem Dar Umpire Ahsan Raza Video Asif Yaqoob Match Referee Javed Malik