61 areas in Ampang experience water disruption

KUALA LUMPUR: Sixty-one areas in Ampang are experiencing water supply disruption due to a ruptured pipe near Flamingo Hotel, Jalan Hulu Kelang, here.

According to Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd, repair work is ongoing and water tanker lorries have been mobilised to the affected areas. — Bernama

Following are the affected areas:

1. Kampung Pasir

2. Taman Kelab Ukay

3. Taman Bukit Mulia

4. Taman Sering Ukay

5. Taman Tinjani Ukay

6. Taman Ukay Seraya

7. Taman Ukay Tropika

8. Taman Beverly Heights

9. Taman Bukit Jubina

10. Taman Pinggiran Ukay

11. Seluruh Taman Bukit Antarabangsa

12. Taman Wangsa Ukay

13. Taman Bukit Mewah

14. Taman Bukit Utama

15. Taman Bukit Jaya

16. Taman Puncak Bukit Utama

17. Kampung Sungai Sering

18. Taman Villa Sri Ukay

19. Taman Sri Ukay

20. Taman Hill View

21. Bukit Madona Hulu Kelang

22. Taman Ukay Heights

23. Taman Ampang Jaya

24. Kuala Ampang

25. Flamingo Hotel

26. Ampang Puteri Hospital

27. Taman TAR

28. Hill Side Estate

29. Kampung Dato Mufti

30. Taman Ampang Indah

31. Taman Bukit Indah

32. Taman TTDI Jaya Bukit Indah Ampang

33. Taman DAR

34. Taman Ampang Utama

35. Kampung Melayu Ampang

36. Taman Grandview Ampang

37. Kampung Baru Ampang

38. Bandar Baru Ampang

39. Mesra Ria Apartment

40. Mesra Prima Apartment

41. Mesra Villa Apartment

42. Taman Kosas

43. Taman Rasmi Jaya

44. Taman Uda Jaya

45. Taman Perwira Ampang

46. Taman Sri Ampang

47. Taman Watan

48. Taman Halaman Kesuma

49. Taman Dagang Permai

50. Taman Bukit Ampang

51. Kampung Muhibah Ampang

52. Ampang Waterfront

53. AEON BiG Mall Ampang

54. Kampung Tasik Permai

55. Kampung Ampang Indah

56. Kampung Indah Permai

57. Kampung Ampang Campuran

58. Taman Fairuza Ampang

59. Taman Permai Jaya Ampang

60. Kampung Tasik Tambahan

61. Kampung Tasik Permai