Jan 23 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Western United (1) 5 Scorers: Víctor Sánchez 10, D. Pierias 60, D. Pierias 64, T. Imai 75, S. Luštica 84 Yellow card: Uskok 7, Hamill 67, Víctor Sánchez 71, Diamanti 87 Subs used: Pierias 59 (Berisha), Wales 59 (Uskok), Hamill 60 (Calver), Skotadis 96 (Diamanti) Perth Glory (0) 4 Scorers: C. Armiento 56, B. Fornaroli 58, N. D'Agostino 69, C. Armiento 78 Yellow card: Sullivan 89 Subs used: Armiento 38 (Stynes), Warland 46 (Rawlins), Wilson 46 (Timmins), Bafford 65 (Keogh), Sullivan 78 (Ingham) Attendance: 3,631 Referee: Jonathon Barreiro ................................................................. Adelaide United (0) 1 Scorers: M. Toure 53 Yellow card: Smith 63, Jurić 79, D'Arrigo 89 Subs used: Javi López 46 (Strain), Dukuly 60 (Kitto), Yengi 67 (Toure), Konstandopoulos 85 (Halloran), Niyongabire 85 (Caletti) Melbourne Victory (0) 0 Yellow card: Brimmer 34, Ryan 40, Traoré 47, Broxham 82, Kruse 83 Subs used: Kamsoba 10 (Gestede), Kruse 52 (McManaman), Kirdar 73 (Rojas) Attendance: 8,133 Referee: Chris Beath ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (AEDT/GMT) Wellington Phoenix v Newcastle Jets (1810/0710) Tuesday, January 26 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne Victory v Perth Glory (1905/0805)