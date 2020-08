ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Cincinnati Masters Men's Doubles Results

Aug 26 (OPTA) - Results from the ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Cincinnati Masters Men's Doubles matches on Tuesday .. 2nd Round .. Jamie Murray (GBR) and beat Nikola Cacic (SRB) and 6-3 4-6 10-5 Neal Skupski (GBR) Dusan Lajovic (SRB) 6-Kevin Krawietz (GER) and beat Gerald Melzer (AUT) and 3-6 6-4 1-0(4) Andreas Mies (GER) Edouard Roger-Vasselin (FRA) 5-Marcel Granollers (ESP) beat Taylor Fritz (USA) and 7-5 7-6 and Reilly Opelka (USA) Horacio Zeballos (ARG) Steve Johnson (USA) and beat Lukasz Kubot (POL) and 6-3 7-6(4) Austin Krajicek (USA) Marcelo Melo (BRA)