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BRIEF-Government Of Canada Announces Extension Of Travel Restrictions

30 Nov 2020 / 05:09 H.

    Nov 29 (Reuters) -

    * GOVERNMENT OF CANADA ANNOUNCES EXTENSION OF TRAVEL RESTRICTIONS

    * CANADA SAYS WILL EXTEND MANDATORY ISOLATION ORDER, TEMPORARY TRAVEL RESTRICTIONS FOR ALL TRAVELERS FROM COUNTRIES OTHER THAN U.S. UNTIL JAN. 21, 2021

    * CANADA SAYS MEASURES INCLUDED REQUIREMENT FOR ALL TRAVELERS ENTERING CANADA TO QUARANTINE OR ISOLATE FOR 14 DAYS

    * CANADA SAYS TRAVEL RESTRICTIONS FOR U.S. CITIZENS, FOREIGN NATIONALS ARRIVING FROM U.S. REMAIN IN PLACE UNTIL DEC. 21 AND MAY BE EXTENDED AT THAT TIME

    * CANADA SAYS AMENDING ITS ORDER AND CREATING A FRAMEWORK FOR CONSIDERING APPLICATIONS FROM HIGH-PERFORMANCE AMATEUR SPORT ORGANIZATIONS Source text for Eikon:

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