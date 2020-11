Liga MX Summaries

Nov 22 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura - Reclasificación ................................................................. Santos Laguna (0) 0 Subs used: Lozano 68 (Sandoval), Prieto 68 (Andrade), Garnica 80 (Orrantía) Pachuca (1) 3 Scorers: V. Guzmán 36, O. Murillo 55, R. De La Rosa 85 Yellow card: Nurse 2, Herrera 74 Subs used: Dávila 57 (Nurse), Orona 58 (Guzmán), De La Rosa 76 (Sosa), García 90 (Pardo), Figueroa 90 (Sánchez) Referee: Marco Antonio Ortíz Nava ................................................................. Guadalajara (21:10) Necaxa ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CST/GMT) Tigres UANL v Toluca (1900/0100) Monterrey v Puebla (2110/0310) Tuesday, November 24 fixtures (CST/GMT) -tba- v León -tba- v Pumas UNAM -tba- v América -tba- v Cruz Azul