Serie A Summaries

Oct 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Tameze 53 Subs used: Kalinić 60 (Favilli), Dimarco 67 (Alan Empereur), Zaccagni 81 (Colley), Salcedo 81 (Tameze) Genoa (0) 0 Yellow card: Badelj 11, Pandev 42, Ghiglione 54, Goldaniga 85 Subs used: Scamacca 63 (Shomurodov), Goldaniga 69 (Bani), Behrami 79 (Badelj), Ebongue 79 (Rovella), Parigini 79 (Pandev) Referee: Antonio Rapuano ................................................................. Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Torino (2045/1845) Saturday, October 24 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Sampdoria (1500/1300) Genoa v Internazionale (1800/1600) Lazio v Bologna (2045/1845)