Tennis-French Open order of play on Monday

Sept 27 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER

7-Petra Kvitova (Czech Republic) v Oceane Dodin (France)

Marin Cilic (Croatia) v 3-Dominic Thiem (Austria)

Kristie Ahn (U.S.) v 6-Serena Williams (U.S.)

Egor Gerasimov (Belarus) v 2-Rafa Nadal (Spain)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Katarina Zavatska (Ukraine) v 5-Kiki Bertens (Netherlands)

3-Elina Svitolina (Ukraine) v Varvara Gracheva (Russia)

8-Gael Monfils (France) v Alexander Bublik (Kazakhstan)

4-Daniil Medvedev (Russia) v Marton Fucsovics (Hungary)

COURT SIMONNE-MATHIEU

14-Fabio Fognini (Italy) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)

Tamara Zidansek (Slovenia) v 11-Garbine Muguruza (Spain)

Kamil Majchrzak (Poland) v 15-Karen Khachanov (Russia)

Chloe Paquet (France) v Alize Cornet (France)