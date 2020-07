UPDATE 10-La Liga Summaries

Jul 17 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Thursday (start times are CET) Eibar (2) 3 Scorers: Bigas 21, T. Inui 28, P. De Blasis 90+2pen Yellow card: Rafa 17, Sergio Álvarez 24, Burgos 68, De Blasis 94 Subs used: Diop 46 (Sergio Álvarez), Burgos 48 (Paulo Oliveira), Charles 65 (Inui), Sergi Enrich 79 (Quique González), Cristóforo 79 (Pedro León) Real Valladolid (0) 1 Scorers: Sergi Guardiola 71 Missed penalty: Sergi Guardiola 71 Subs used: Antoñito 32 (Kiko Olivas), Sergi Guardiola 46 (Toni Suárez), Víctor García 61 (Pablo Hervías), Samu Pérez 65 (Caro) Referee: César Soto Grado ................................................................. Athletic Club (0) 0 Red card: Unai Simón 22 Yellow card: Raúl García 53, Muniain 63 Subs used: Iago Herrerín 26 (Oihan Sancet), Capa 69 (De Marcos), Asier Villalibre 69 (Williams), Kodro 82 (Raúl García), Dani García 82 (Mikel Vesga) Leganés (0) 2 Scorers: Guerrero 79, R. Assalé 90+4 Yellow card: Eraso 43, Bustinza 43, Rubén Pérez 76 Subs used: Guerrero 59 (Manu), Roque Mesa 60 (Eraso), Assalé 72 (Rosales), Javier Avilés 75 (Amadou) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Barcelona (0) 1 Scorers: L. Messi 62 Yellow card: Nélson Semedo 54, Rakitić 57, Piqué 69, Junior Firpo 75 Subs used: Vidal 59 (Nélson Semedo), Suárez 59 (Braithwaite), Busquets 67 (Rakitić), de Jong 79 (Riqui Puig), Jordi Alba 79 (Junior Firpo) Osasuna (1) 2 Scorers: José Arnáiz 15, Roberto Torres 90+4 Red card: Enric Gallego 77 Yellow card: Estupiñán 63 Subs used: Oier 46 (Brašanac), Kike Barja 70 (Adrián), Enric Gallego 71 (José Arnáiz), Roberto Torres 85 (Moncayola), Toni Lato 92 (Estupiñán) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Real Betis (0) 1 Scorers: Loren Morón 90+3 Red card: Juanmi 90 Yellow card: Joaquín 36, Feddal 75, Álex Moreno 81, Rodríguez 87, Juanmi 90, Mandi 98 Subs used: Álex Moreno 46 (Pedraza), Juanmi 57 (Edgar González), Loren Morón 72 (Joaquín), AleñÅ 83 (Fekir) Deportivo Alavés (0) 2 Scorers: Joselu 51, Rodrigo Ely 76 Red card: Rodrigo Ely 95 Yellow card: Joselu 23, Alberto Rodríguez 55, Edgar Méndez 62, Roberto Jiménez 71 Subs used: Manu García 46 (Fejsa), Pere Pons 65 (Edgar Méndez), Aleix Vidal 80 (Burke), Magallán 94 (Alberto Rodríguez), Pina 94 (Camarasa) Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Celta de Vigo (2) 2 Scorers: Santi Mina 36, Iago Aspas 45+1 Yellow card: Rafinha 42, Nolito 84, Nolito 94 (2nd) Subs used: Nolito 46 (Fran Beltrán), Bradarić 46 (Yokuşlu), Hugo Mallo 80 (Kevin Vázquez), Fernández 85 (Brais Méndez), Juan Hernández 90 (Araújo) Levante (2) 3 Scorers: E. Bardhi 11, E. Bardhi 28, Borja Mayoral 52 Red card: Miramón 59 Subs used: Coke 66 (Roger Martí), Melero 77 (Bardhi), Morales 77 (Borja Mayoral), Postigo 93 (Radoja), Vukčević 93 (Rochina) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Getafe (0) 0 Red card: Nyom 92 Yellow card: Jorge Molina 68 Subs used: Ángel 60 (Mata), Jorge Molina 61 (Nemanja Maksimović), Jason 61 (Olivera), Fajr 84 (Arambarri), Ndiaye 84 (Hugo Duro) Atlético Madrid (0) 2 Scorers: Llorente 54, T. Partey 80 Yellow card: Giménez 49, Saúl 64 Subs used: Partey 67 (Saúl), Morata 75 (Llorente), Vitolo 77 (Carrasco), Herrera 84 (Diego Costa), Lemar 84 (Á. Correa) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Mallorca (1) 1 Scorers: J. Hernández 20 Red card: Sedlar 80 Yellow card: Budimir 2, Salva Sevilla 28, Mohammed 33, Valjent 60, Kubo 67, Hernández 84, Hernández 97 (2nd) Subs used: Sedlar 63 (Raillo), Trajkovski 72 (Mohammed), Lago 72 (Agbenyenu), Abdón Prats 88 (Hernández) Granada (1) 2 Scorers: Víctor Díaz 45+1, Carlos Fernández 69 Yellow card: Herrera 21, Montoro 44, Machís 86, Antonio Puertas 90, Rui Silva 96 Subs used: Carlos Fernández 46 (Herrera), Domingos Duarte 46 (José Martínez), Montoro 64 (Fede Vico), Azeez 76 (Soldado), Gil Dias 88 (Machís) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Real Madrid (1) 2 Scorers: K. Benzema 29, K. Benzema 77pen Yellow card: Carvajal 54, Modrić 62, Isco 86 Subs used: Vinícius Júnior 62 (Rodrygo), Asensio 62 (Hazard), Valverde 84 (Kroos), Isco 84 (Modrić), Lucas Vázquez 85 (Carvajal) Villarreal (0) 1 Scorers: Iborra 83 Yellow card: Chakla 18, Xavi QuintillÅ 68 Subs used: Bruno 46 (Rubén Peña), Javi Ontiveros 46 (Chukwueze), Santi Cazorla 62 (Moi Gómez), Iborra 62 (Manu Morlanes), Manu Trigueros 82 (Zambo Anguissa) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Real Sociedad (0) 0 Yellow card: Barrenetxea 96 Subs used: Nacho Monreal 46 (Aihen Muñoz), Isak 66 (Portu), Gorosabel 83 (Zaldúa), Barrenetxea 83 (Mikel Oyarzabal) Sevilla (0) 0 Yellow card: Koundé 46, É. Banega 91 Subs used: Ocampos 61 (Óliver Torres), É. Banega 61 (Vázquez), Fernando 74 (Suso), Munir 75 (Joan Jordán), de Jong 84 (En-Nesyri) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Valencia (1) 1 Scorers: K. Gameiro 17 Red card: Jaume Costa 91 Yellow card: Diakhaby 59, Coquelin 80 Subs used: Coquelin 63 (Lee Kang-In), Florenzi 71 (Thierry Correia), Cheryshev 72 (Ferran Torres), Gabriel Paulista 77 (Diakhaby), Gómez 78 (Gameiro) Espanyol (0) 0 Yellow card: Darder 39, Raúl de Tomás 66, Dídac Vilá 69, Espinosa 81 Subs used: Melendo 64 (Marc Roca), Víctor Campuzano 70 (Raúl de Tomás), Pol Lozano 85 (Wu Lei), Nico Melamed 85 (Darder), Vargas 85 (Espinosa) Referee: Eduardo Prieto Iglesias ................................................................. Sunday, July 19 fixtures (CET/GMT) Real Valladolid v Real Betis (1830/1630) Deportivo Alavés v Barcelona (2100/1900) Atlético Madrid v Real Sociedad (2100/1900) Espanyol v Celta de Vigo (2100/1900) Granada v Athletic Club (2100/1900) Leganés v Real Madrid (2100/1900) Levante v Getafe (2100/1900) Osasuna v Mallorca (2100/1900) Sevilla v Valencia (2100/1900) Villarreal v Eibar (2100/1900)