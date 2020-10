UPDATE 2-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Oct 31 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of between Western Australia and Tasmania on Saturday at Adelaide, Australia Tasmania trail Western Australia by 29 runs with 5 wickets remaining Western Australia 1st innings Cameron Bancroft c Jake Doran b Jackson Bird 4 Sam Whiteman c Tim Paine b Jackson Bird 4 Shaun Marsh b Peter Siddle 115 Cameron Green c Ben McDermott b Jackson Bird 7 D'Arcy Short c Tim Paine b Nathan Ellis 17 Ashton Agar c Jordan Silk b Beau Webster 2 Josh Inglis c Beau Webster b Peter Siddle 51 Aaron Hardie c Beau Webster b Nathan Ellis 26 Matthew Kelly b Nathan Ellis 0 Cameron Gannon c Tim Paine b Nathan Ellis 58 Lance Morris Not Out 4 Extras 0b 12lb 2nb 0pen 0w 14 Total (89.1 overs) 302 all out Fall of Wickets : 1-4 Bancroft, 2-9 Whiteman, 3-23 Green, 4-55 Short, 5-64 Agar, 6-131 Inglis, 7-189 Hardie, 8-189 Kelly, 9-267 Marsh, 10-302 Gannon Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 23 9 47 3 2.04 Peter Siddle 23 6 66 2 2.87 Nathan Ellis 17.1 2 76 4 4.43 2nb Beau Webster 15 4 52 1 3.47 Tom Andrews 10 1 44 0 4.40 Jake Doran 1 0 5 0 5.00 ....................................................... Tasmania 1st innings Charlie Wakim c Josh Inglis b Aaron Hardie 43 Jordan Silk c Cameron Gannon b Cameron Green 17 Matthew Wade st Josh Inglis b Ashton Agar 83 Ben McDermott Not Out 83 Jake Doran c Cameron Bancroft b Aaron Hardie 12 Tim Paine b Lance Morris 12 Beau Webster Not Out 2 Extras 6b 7lb 7nb 0pen 1w 21 Total (92.5 overs) 273-5 Fall of Wickets : 1-60 Silk, 2-74 Wakim, 3-209 Wade, 4-242 Doran, 5-271 Paine To Bat : Andrews, Ellis, Siddle, Bird Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Cameron Gannon 21 5 50 0 2.38 1nb Matthew Kelly 17 3 45 0 2.65 1w Aaron Hardie 15 0 43 2 2.87 2nb Cameron Green 8 2 15 1 1.88 2nb Lance Morris 11.5 1 56 1 4.73 2nb Ashton Agar 18 5 46 1 2.56 D'Arcy Short 2 0 5 0 2.50 ................................ Umpire Gerard Abood Umpire Phillip Gillespie Match Referee Kepler Wessels