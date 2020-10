UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Fortuna Sittard (0) 1 Scorers: M. Seuntjens 54pen Yellow card: Tekie 25 Subs used: Rota 46 (Cox), Hansson 46 (Polter), Moutoussamy 60 (Lisandro Semedo) Groningen (2) 3 Scorers: J. Larsen 6, J. Larsen 28, B. van Hintum 79 Yellow card: Dammers 52 Subs used: Gudmundsson 62 (da Cruz), El Hankouri 62 (Joosten), Balk 86 (Larsen), Suslov 91 (van Kaam) Referee: Pol van Boekel ................................................................. Vitesse (1) 2 Scorers: J. Rasmussen 9, L. Openda 54 Yellow card: Tronstad 64, Buitink 80, Dasa 84 Subs used: Hájek 60 (Huisman), Buitink 74 (Openda), Darfalou 82 (Broja), Cornelisse 82 (Wittek) PSV (0) 1 Scorers: O. Boscagli 50 Subs used: Malen 62 (Thomas), Fein 89 (Madueke) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Sparta Rotterdam (0) 1 Scorers: A. Harroui 47 Red card: Auassar 54 Yellow card: Jeffry Fortes 20, Duarte 78 Subs used: Mijnans 64 (Engels), Meijers 81 (Duarte), Emegha 81 (Thy) Heracles (0) 1 Scorers: R. Vloet 75 Yellow card: Rente 32, Kiomourtzoglou 49, Vloet 69 Subs used: Bijleveld 59 (Schoofs), Burgzorg 74 (Kiomourtzoglou), Jakobsen 74 (van der Water) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. RKC Waalwijk (16:45) Feyenoord ................................................................. ADO Den Haag (20:00) AZ .................................................................