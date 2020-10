UPDATE 3-Liga MX Summaries

Oct 31 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Apertura ................................................................. Necaxa (1) 3 Scorers: L. Passerini 31, Unai Bilbao 61, A. Zendejas 90+1 Yellow card: Zendejas 56, Julio González 85, De Luna 86 Subs used: Salas 74 (Ian González), Pereira 92 (Delgado) Toluca (1) 2 Scorers: Ó. Ortega 18, R. Sambueza 72 Yellow card: Ó. Ortega 14, Estrada 34, Sambueza 49, William da Silva 53, Canelo 84 Subs used: Violante 46 (Ó. Ortega), Triverio 69 (Estrada), Castañeda 69 (Ríos), Mora 80 (González), López 93 (López) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. Tijuana (0) 0 Yellow card: Loroña 4, Cortizo 33 Subs used: Angulo 46 (Barbona), Silva 59 (Barbieri), Gómez 60 (Loroña), Rezabala 60 (Castillo), Luís Leal 72 (López) Pachuca (1) 2 Scorers: V. Guzmán 36, R. De La Rosa 73pen Yellow card: Sosa 66 Subs used: García 69 (Sosa), De La Rosa 69 (Figueroa), Orona 84 (Dávila), González 84 (Guzmán), Souza 91 (Aguirre) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Juárez in play Querétaro ................................................................. Saturday, October 31 fixtures (CST/GMT) Atlas v Puebla (1700/2300) Pumas UNAM v Guadalajara (1900/0100) Monterrey v Cruz Azul (2106/0306) Sunday, November 1 fixtures (CST/GMT) América v Tigres UANL (1730/2330) Monday, November 2 fixtures (CST/GMT) León v Santos Laguna (2100/0300)