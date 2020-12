UPDATE 4-Bundesliga Summaries

Dec 5 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Freiburg (1) 2 Scorers: P. Lienhart 32, V. Grifo 49pen Yellow card: Schlotterbeck 25 Subs used: Petersen 74 (Demirović), Sallai 74 (Höler), Til 83 (Grifo) Borussia M'gladbach (1) 2 Scorers: B. Embolo 23, A. Plea 50 Yellow card: Neuhaus 46, Plea 76 Subs used: Bénes 53 (Zakaria), Lazaro 64 (Lainer), Thuram 64 (Wolf), Herrmann 79 (Plea) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 1 Scorers: D. Kamada 9 Yellow card: N'Dicka 41, Kamada 46, Rode 60, Sow 64, Kostić 82, Abraham 85 Subs used: Ilsanker 67 (Rode), Kohr 74 (Barkok), Dost 74 (André Silva) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: G. Reyna 56 Yellow card: Can 88 Subs used: Moukoko 46 (Dahoud), Bellingham 74 (Brandt) Referee: Guido Winkmann ................................................................. Köln (2) 2 Scorers: J. Thielmann 18, O. Duda 43 Subs used: Drexler 39 (Özcan), Andersson 88 (Rexhbecaj), Schmitz 88 (Wolf) Wolfsburg (1) 2 Scorers: M. Arnold 29, W. Weghorst 47 Yellow card: Paulo Otávio 91 Subs used: Ginczek 68 (Philipp), Paulo Otávio 76 (Roussillon), Marmoush 90 (Steffen) Referee: Sven Jablonski ................................................................. Arminia Bielefeld (2) 2 Scorers: M. Prietl 21, R. Doan 31 Yellow card: Schipplock 74, Hartel 85, Kunze 94 Subs used: Voglsammer 64 (Yabo), Córdova 79 (Schipplock), Kunze 86 (Klos) Mainz 05 (0) 1 Scorers: K. Stöger 82 Yellow card: Niakhate 49, St. Juste 66 Subs used: Malong 58 (Barreiro), Onisiwo 58 (Aarón Martín), Stöger 58 (Fernandes) Referee: Marco Fritz ................................................................. Bayern München (2) 3 Scorers: J. Musiala 30, T. Müller 34, T. Müller 75 Subs used: Musiala 25 (Javi Martínez), Gnabry 64 (Sané), Douglas Costa 83 (Coman), Richards 84 (Boateng) RB Leipzig (2) 3 Scorers: C. Nkunku 19, J. Kluivert 36, E. Forsberg 48 Yellow card: Mukiele 51 Subs used: Poulsen 62 (Forsberg), Kampl 72 (Sabitzer), Daniel Olmo 72 (Mukiele), Sørloth 77 (Haidara), Orban 78 (Kluivert) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (CET/GMT) Werder Bremen v Stuttgart (1530/1430) Schalke 04 v Bayer Leverkusen (1800/1700) Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) Hoffenheim v Augsburg (2030/1930)