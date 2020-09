UPDATE 4-Serie A Top Scorers

Sep 27 (OPTA) - Top Scorers in the Serie A on Sunday 1 Cristiano Ronaldo (Juventus) 3 2 A. Belotti (Torino) 2 L. Caldirola (Benevento Calcio) G. Castrovilli (Fiorentina) Z. Ibrahimović (AC Milan) H. Lozano (Napoli) D. Mertens (Napoli) J. Veretout (Roma) 3 Brahim Díaz (AC Milan) 1 D. Berardi (US Sassuolo Calcio) L. Bonucci (Juventus) M. Bourabia (US Sassuolo Calcio) F. Caputo (US Sassuolo Calcio) F. Chiesa (Fiorentina) O. Colley (Sampdoria) D. D'Ambrosio (Inter Milan) M. de Roon (Atalanta) G. Defrel (US Sassuolo Calcio) M. Destro (Genoa CFC) E. Elmas (Napoli) A. Favilli (Hellas Verona) A. Galabinov (ASD Spezia Calcio 2008) A. Gómez (Atalanta) H. Hateboer (Atalanta) C. Immobile (Lazio) L. Insigne (Napoli) F. Kessié (AC Milan) C. Kouamé (Fiorentina) D. Kulusevski (Juventus) M. Lazzari (Lazio) G. Letizia (Benevento Calcio) R. Lukaku (Inter Milan) L. Martínez (Inter Milan) L. Muriel (Atalanta) G. Pandev (Genoa CFC) M. Pjaca (Genoa CFC) M. Politano (Napoli) F. Quagliarella (Sampdoria) E. Rivière (FC Crotone) G. Simeone (Cagliari Calcio) D. Zappacosta (Genoa CFC) P. Zieliński (Napoli) F. Đuričić (US Sassuolo Calcio)