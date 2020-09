UPDATE 5-AFC Champions League Summaries

Sep 23 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Wednesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Esteghlal (2) 3 Scorers: M. Ghaedi 29, A. Karimi 38, C. Diabaté 54 Yellow card: Milić 30 Subs used: Daneshgar 46 (Ghafouri), Bagheri 66 (Cheshmi), Zakipour 72 (Karimi), Taherkhani 84 (Diabaté), Dashti 84 (Ghaedi) Al Ahli (0) 0 Yellow card: Hussein Abdul Ghani 49 Subs used: Albassas Ahmad 46 (Abdulrahman Ghareeb), Fahad Magrshi 65 (Asiri Haitham), Hussain Al Mogahwi 65 (Marin), Ahmed Al-Nakhli 65 (Hani Al Sibyani), Mazen Abu Shararah 75 (Omar Al Somah) Referee: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh ................................................................. Al Wahda cancelled Al Shorta ................................................................. Al Hilal cancelled Shabab Al Ahli ................................................................. Shahr Khodrou (0) 0 Yellow card: Taheran 31, Khalatbari 45, Nemati 48, Sadeghi 69, Jafari 76 Subs used: Mehraban 69 (Khalatbari), Jafari 78 (Seifollahi), Asadabadi 78 (Faramarzi) Pakhtakor (0) 1 Scorers: J. Masharipov 65 Yellow card: Komilov 73 Subs used: Sidikov 46 (Khamdamov), Komilov 46 (Alidjanov), Kozak 46 (Khamrobekov), Abdullaev 67 (Krimets), Sobirjonov 77 (Ćeran) Referee: Hanna Hattab ................................................................. Thursday, September 24 fixtures (GMT) Al Nassr v Al Ain (1500) Sepahan v Al Sadd (1500) Al Duhail v Al Taawon (1800) Persepolis v Sharjah (1800) Saturday, September 26 fixtures (GMT) v v Sunday, September 27 fixtures (GMT) v v