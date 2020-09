UPDATE 5-AFC Champions League Summaries

Sep 21 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Monday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Al Sadd (0) 1 Scorers: B. Bounedjah 87 Yellow card: Pedro Miguel Correia 60, Bounedjah 88 Subs used: Ahmed Suhail 46 (Abdelkarim Hassan), Mosaab Khoder 46 (Boualem Khoukhi), Rodrigo Barbosa Tabata 71 (Hassan Al Heidos), Youssef Abdel Razaq Youssef 79 (Tarek Salman) Al Nassr (1) 1 Scorers: Khalid Al Ghannam 22 Yellow card: Khalid Al Ghannam 53 Subs used: Martínez 68 (Abdulmajeed Al Sulaiheem), Sami Al Naji 68 (Khalid Al Ghannam), Firas Albirakan 79 (Ayman Yahya), Abdulaziz Al Dawsari 92 (Abdulfattah Mohamed Adam) Referee: Masoud Tufaylieh ................................................................. Persepolis (0) 0 Yellow card: Khalilzadeh 27 Subs used: Ramezani 65 (Alekasir), Nourollahi 65 (Sarlak), Alishah 72 (Hosseini), Shojaei 72 (Kamyabinia) Al Duhail (0) 1 Scorers: Almoez Ali 60pen Yellow card: Luiz Ceará 22, Rezaeian 91, Mohammed Al Bakri 94 Subs used: Mohammed Muntari 68 (Dudu), Ismaeel Mohammad 75 (Edmilson Junior), Khaled Mohammed 75 (Karim Boudiaf), Ali Hassan Afif 88 (Abdullah Abdulsalam) Referee: Hettikankanamge Chrishantha Dilan Perera ................................................................. Sepahan (0) 0 Yellow card: Mohebi 87 Subs used: Esmaeilifar 46 (Mirzaei), Rafiei 46 (Salmani), Noorafkan 57 (Torkaman), Kiani 72 (Navidkia), Akashe 81 (Muhsen Al Ghassani) Al Ain (0) 0 Yellow card: Fahad Hadeed 90 Subs used: Fahad Hadeed 60 (Salem Abdullah), Mohsen Abdullah 61 (Rayan Yaslam), Mohammed Khalfan 85 (Bandar Al Ahbabi), Jamal Maroof 85 (Caio) Referee: Ali Shaban ................................................................. Al Taawon (0) 0 Yellow card: Faisal Darwish 44, Ahmad Asiri 89, Hasan Kadesh 93 Subs used: Faisal Darwish 37 (Yaseen Barnawi), Abdulmajeed Al-Swat 56 (Rabeaa Sefiani), Fahd Al Hamad 71 (Ryan Al Mousa), Sultan Madash 71 (Mohammad Al Sahlawi), Mansour Almuwallad 71 (Fahad Ayidh Al Rashidi) Sharjah (1) 6 Scorers: Saif Rashid 45+1, Welliton 49, Mohammed Abdulbasit 54, Welliton 57, Welliton 61, Caio 68 Subs used: Mohammed Abdulbasit 54 (Saif Rashid), Salem Saleh 70 (Welliton), Abdullah Ghanem 77 (Ali Al-Dhanhani), Hamad Jassim 77 (Salem Sultan), Mohammed Khalfan 77 (Igor Coronado) Referee: Dae-Young Kim ................................................................. Wednesday, September 23 fixtures (GMT) Esteghlal v Al Ahli (1500) Al Wahda v Al Shorta (1500)-cancelled Al Hilal v Shabab Al Ahli (1800) Shahr Khodrou v Pakhtakor (1800) Thursday, September 24 fixtures (GMT) Al Nassr v Al Ain (1500) Sepahan v Al Sadd (1500) Al Duhail v Al Taawon (1800) Persepolis v Sharjah (1800) Saturday, September 26 fixtures (GMT) v v