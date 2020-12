UPDATE 5-Primeira Liga Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Gil Vicente (1) 2 Scorers: Filipe Augusto 18og, Lourency 90+5 Yellow card: João Afonso 33 Subs used: Léautey 58 (Renan), Vitor Carvalho 85 (Claude Gonçalves), Miullen 85 (Samuel Lino), Henrique Gomes 95 (Lucas Mineiro) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Aderllan Santos 66 Subs used: Bruno Moreira 46 (Lucas Piazón), Jambor 71 (Costinha), Francisco Geraldes 71 (Diego Lopes), Meshino 71 (Pelé) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Portimonense (0) 1 Scorers: Fabricio 89pen Yellow card: Dener 36, Luquinhas 62, Pedro Sá 85 Subs used: Ricardo Vaz Té 68 (Luquinhas), Welinton Júnior 78 (Júlio César), Aylton Boa Morte 78 (Anderson Oliveira), Willyan 92 (Fabricio) Nacional (0) 0 Yellow card: Júlio César 78, Júlio César 88 (2nd) Subs used: Rouai 21 (Rúben Freitas), Gorré 64 (João Victor), Danilović 64 (Koziello), Róchez 80 (Rúben Micael), João Vigário 80 (Lucas Kal) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Boavista (0) 0 Yellow card: Javi García 90 Subs used: Nathan 72 (Nuno Santos), De Santis 79 (Benguche), Juwara 92 (Gomes) Belenenses (0) 0 Yellow card: Cauê 14, Henrique 15, Silvestre Varela 61, Miguel Cardoso 90 Subs used: Sithole 59 (Cauê), Richard Rodrigues 84 (Silvestre Varela), Cassierra 92 (Miguel Cardoso) Referee: Tiago Bruno Lopes Martins ................................................................. Sporting Braga (0) 1 Scorers: Al Musrati 87 Yellow card: David Carmo 4, Fransérgio 58, João Novais 80 Subs used: Al Musrati 63 (Castro), João Novais 63 (Fransérgio), André Horta 63 (Iuri Medeiros), Guilherme Schettine 84 (Galeno) Farense (0) 0 Yellow card: Oudrhiri 46, Cláudio Falcão 81, Gauld 92 Subs used: Patrick 73 (Stojiljković), Hugo Seco 73 (Aouacheria), Bura 78 (Mansilla), Licá 92 (Oudrhiri), Madi Queta 92 (Filipe Melo) Referee: António Emanuel Carvalho Nobre ................................................................. Monday, November 30 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Benfica (1900) Tuesday, December 1 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Paços de Ferreira (2145)