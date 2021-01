UPDATE 6-Bundesliga Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Alario 92 Subs used: Fosu-Mensah 46 (Bender), Bellarabi 74 (Tah), Demirbay 74 (Amiri), Baumgartlinger 74 (Aránguiz), Wendell 81 (Baumgartlinger) Wolfsburg (1) 1 Scorers: R. Baku 35 Yellow card: Lacroix 93 Subs used: Brekalo 61 (Steffen), Guilavogui 83 (Baku), Białek 95 (Schlager) Referee: Marco Fritz ................................................................. Freiburg (2) 2 Scorers: E. Demirović 14, Jeong Woo-Yeong 37 Yellow card: Keitel 66, Schmid 74 Subs used: Höler 60 (Grifo), Keitel 60 (Haberer), Kübler 74 (Schmid), Petersen 80 (Demirović), Til 80 (Jeong Woo-Yeong) Stuttgart (1) 1 Scorers: S. Wamangituka 7 Missed penalty: N. González 45 Subs used: Mavropanos 46 (Stenzel), Klimowicz 62 (Castro), Kalajdzic 68 (Didavi), Klement 84 (Anton), Thommy 84 (Coulibaly) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Mainz 05 (2) 3 Scorers: M. Niakhate 24, M. Niakhate 35, L. Barreiro 50 Yellow card: Niakhate 40, da Costa 75 Subs used: Öztunali 66 (Latza), Ádám Szalai 67 (Quaison), Stöger 67 (Mwene), Tauer 79 (Kohr), Burkardt 87 (Barreiro) RB Leipzig (2) 2 Scorers: T. Adams 15, M. Halstenberg 30 Yellow card: Halstenberg 23, Adams 70, Orban 88, Sørloth 92 Subs used: Nkunku 55 (Halstenberg), Samardžić 61 (Haidara), Kluivert 61 (Forsberg), Hwang Hee-Chan 77 (Daniel Olmo), Mukiele 77 (Adams) Referee: Christian Dingert ................................................................. Augsburg (1) 2 Scorers: F. Niederlechner 17, F. Niederlechner 47 Yellow card: Strobl 45, Oxford 49, Niederlechner 55 Subs used: Jensen 72 (Richter), Gumny 82 (Niederlechner), Finnbogason 82 (Hahn), Khedira 90 (Gruezo) Union Berlin (1) 1 Scorers: M. Ingvartsen 25 Yellow card: Trimmel 67 Missed penalty: M. Ingvartsen 56 Subs used: Bülter 62 (Becker), Gentner 71 (Prömel), Gogia 71 (Ingvartsen), Gießelmann 78 (Schlotterbeck), Teuchert 78 (Lenz) Referee: Felix Brych ................................................................. Arminia Bielefeld (1) 1 Scorers: S. Córdova 36 Yellow card: Kunze 30, Seufert 66 Subs used: Gebauer 46 (Yabo), Seufert 59 (Córdova), Maier 77 (Hartel), Schipplock 77 (Klos) Eintracht Frankfurt (3) 5 Scorers: André Silva 25, F. Kostić 27, André Silva 33, J. Nilsson 51og, L. Jović 75 Yellow card: N'Dicka 39, Younes 46 Subs used: Jović 66 (Younes), Ilsanker 71 (Hasebe), Touré 72 (Durm), Rode 77 (Sow), Hrustic 77 (Kamada) Referee: Robert Schröder ................................................................. Hertha BSC (1) 1 Scorers: J. Córdoba 45+2 Yellow card: Mittelstädt 9, Córdoba 27 Missed penalty: Matheus Cunha 21 Subs used: Leckie 46 (Mittelstädt), Redan 64 (Tousart), Piątek 64 (Pekarík) Werder Bremen (2) 4 Scorers: D. Selke 10pen, Ö. Toprak 29, L. Bittencourt 57, J. Sargent 77 Yellow card: Selke 12, Mbom 21, Bittencourt 86 Subs used: Sargent 32 (Selke), Moisander 51 (Ö. Toprak), Rashica 51 (Mbom), Ōsako 85 (Schmid) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Bayern München (1530/1430) Hoffenheim v Köln (1800/1700)