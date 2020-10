UPDATE 7-Eredivisie Summaries

Oct 24 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) VVV (0) 0 Red card: Kum 51 Yellow card: Post 18 Subs used: Roemer 46 (Post), Janssen 46 (Machach), Gelmi 55 (Hunte), van Dijck 69 (Linthorst), Essanoussi 79 (Giakoumakis) Ajax (4) 13 Scorers: J. Ekkelenkamp 12, L. Traoré 17, L. Traoré 32, D. Tadić 44, L. Traoré 54, Antony 55, J. Ekkelenkamp 57, D. Blind 59, L. Traoré 65, D. Huntelaar 74pen, D. Huntelaar 76, L. Martínez 78, L. Traoré 87 Subs used: Martínez 46 (Tagliafico), Promes 46 (Tadić), Huntelaar 70 (Gravenberch), Labyad 70 (Antony), Álvarez 70 (Blind) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Utrecht (1) 2 Scorers: B. Ramselaar 43, S. van de Streek 47 Yellow card: van der Maarel 27 Subs used: Troupée 56 (van der Maarel), Boussaid 71 (Sylla) Twente (1) 1 Scorers: Danilo 1 Yellow card: Oosterwolde 18, Ebuehi 32, Bosch 55, Julio Pleguezuelo 57 Subs used: Lamprou 62 (Černý), Smal 62 (Oosterwolde), Dervişoğlu 62 (Roemeratoe), Zerrouki 87 (Dumić) Referee: Kevin Blom ................................................................. PEC Zwolle (0) 0 Yellow card: Leemans 47, Saymak 84, Saymak 85 (2nd) Subs used: Bajselmani 42 (van Polen), Drost 68 (Leemans), Strieder 91 (Reijnders) Willem II (0) 0 Yellow card: Trésor 48 Subs used: Brondeel 65 (Ruiter), Yeboah 65 (Nunnely), Sağlam 66 (Köhlert), van den Bogert 75 (Owusu), Romeny 82 (Trésor) Referee: Martin Perez ................................................................. Heerenveen in play Emmen ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v Groningen (1315/1115) Vitesse v PSV (1530/1330) Sparta Rotterdam v Heracles (1530/1330) RKC Waalwijk v Feyenoord (1745/1545) ADO Den Haag v AZ (2100/1900)