UPDATE 80-Coppa Italia Summaries

Oct 28 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. Torino (1) 3 Scorers: Lyanco 39, S. Verdi 109pen, S. Verdi 112 Yellow card: Gojak 93, Verdi 112 Subs used: Meïté 67 (Linetty), Lukić 67 (Murru), Rodríguez 90 (Ansaldi), Rincón 90 (Segre), Edera 94 (Gojak) Lecce (1) 1 Scorers: M. Stępiński 22 Yellow card: Björkengren 65, Henderson 92, Maselli 105 Subs used: Coda 46 (Stępiński), Paganini 71 (Mancosu), Zuta 71 (Björkengren), Meccariello 96 (Adjapong), Lo Faso 106 (Pettinari) At full time: 1-1 After extra time: 3-1 Referee: Marco Piccinini ................................................................. Cagliari (0) 1 Scorers: P. Faragò 69 Yellow card: Caligara 74, Ounas 85 Subs used: Sottil 63 (Tramoni), João Pedro 63 (Oliva), Rog 70 (Marin), Lykogiannis 70 (Tripaldelli), Carboni 84 (Pisacane) Cremonese (0) 0 Yellow card: Strizzolo 58 Subs used: Fornasier 36 (Terranova), Gaetano 59 (Strizzolo), Samuel Gustafson 59 (Pinato), Nardi 59 (Deli), Ž. Celar 76 (Buonaiuto) Referee: Antonio Giua ................................................................. Cosenza (1) 2 Scorers: D. Petrucci 15, B. Kone 84 Subs used: Idda 59 (Corsi), Kone 59 (Petrucci), Sciaudone 70 (Bahlouli), Borrelli 75 (Sacko), Bittante 75 (Schiavi) Monopoli (0) 1 Scorers: R. Idda 70og Yellow card: Nicoletti 57 Subs used: Marilungo 56 (Santoro), Vassallo 56 (Arlotti), Zambataro 79 (Vassallo), Nina 89 (Lombardo), Rimoli 89 (Piccinni) Referee: Maria Marotta ................................................................. Cittadella (0) 0 Yellow card: Adorni 74 Subs used: Adorni 50 (Camigliano), Proia 58 (Mastrantonio), Ogunseye 58 (Rosafio), Grillo 58 (Awua), D'Urso 66 (Cissé) Spezia (0) 2 Scorers: D. Verde 49, A. Benedetti 63og Yellow card: Vignali 69, Ismajli 87 Subs used: Léo Sena 66 (Ricci), Estévez 66 (Deiola), Agudelo 78 (Verde), Gyasi 78 (Diego Farias), Ismajli 78 (Chabot) Referee: Marco Serra ................................................................. Brescia (2) 3 Scorers: D. Bisoli 10, F. Ayé 26pen, M. Mangraviti 71 Yellow card: Matějů 45, Ndoj 54, Ghezzi 75 Subs used: Ghezzi 65 (Ndoj), Dessena 65 (Bisoli), Ņpalek 70 (Jagiełło), Verzeni 79 (Sabelli) Perugia (0) 0 Yellow card: Sounas 20, Crialese 22, Bianchimano 57 Subs used: Favalli 63 (Lunghi), Dragomir 63 (Sounas), Elia 63 (Crialese), Moscati 75 (Konate) Referee: Ivan Robilotta ................................................................. Benevento (0) 2 Scorers: C. Maggio 57, G. Moncini 90+2 Red card: Schiattarella 80 Yellow card: Tello 61, Insigne 61, Improta 79, Tuia 82, Ioniţă 84 Subs used: Letizia 46 (Foulon), Schiattarella 46 (Viola), Insigne 57 (Hetemaj), Ioniţă 65 (Tello), Moncini 72 (Di Serio) Empoli (0) 4 Scorers: M. Olivieri 47, L. Mancuso 61, L. Mancuso 66, L. Mancuso 86 Yellow card: Ryder Matos 75, Mancuso 77, Baldanzi 79 Subs used: Ņtulac 60 (Haas), Mancuso 60 (Olivieri), Cambiaso 65 (Parisi), Baldanzi 76 (Bajrami), Viti 76 (Ricci) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Genoa (1) 2 Scorers: G. Scamacca 7, G. Scamacca 67 Yellow card: Masiello 57 Subs used: Pjaca 46 (Destro), Melegoni 63 (Lerager), Cassata 63 (Zajc), Ghiglione 83 (Parigini), Pandev 83 (Scamacca) Catanzaro (0) 1 Scorers: P. Fazio 84 Yellow card: Di Massimo 38 Subs used: Corapi 53 (Carlini), Evacuo 53 (Di Massimo), Verna 67 (Baldassin), Altobelli 70 (Riccardi), Curiale 75 (Risolo) Referee: Lorenzo Maggioni ................................................................. Hellas Verona (1) 6 Scorers: I. Ilić 41, E. Salcedo 59, R. Vieira Nan 110 Yellow card: Rüegg 69, Alan Empereur 72 Subs used: Dawidowicz 26 (Faraoni), Dimarco 46 (Magnani), Colley 63 (Zaccagni), Amione 79 (Rüegg), Tameze 79 (Dawidowicz) Venezia (0) 4 Scorers: D. Johnsen 84, A. Capello 87, M. Modolo 98 Yellow card: Rossi 48, Cremonesi 49 Subs used: Fiordilino 65 (Rossi), Modolo 65 (Cremonesi), Johnsen 65 (Forte), Ferrarini 81 (Marino), Serena 81 (Črnigoj) At full time: 2-2 After extra time: 3-3 Penalty shootout: 3-1 Referee: Giacomo Camplone Hellas Verona win 6-4 on penalties ................................................................. Crotone (0) 4 Scorers: L. Cigarini 109pen Yellow card: Eduardo Henrique 118 Subs used: Crociata 46 (Vulić), Pedro Pereira 46 (Reca), Junior Messias 46 (Nwankwo), Cigarini 72 (Petriccione), Molina 79 (Rispoli) SPAL (0) 5 Scorers: D. Seck 114 Yellow card: Okoli 72, Esposito 80, Ranieri 103 Subs used: Sala 46 (Tunjov), Esposito 79 (Moro), Seck 79 (Brignola), Viviani 90 (Murgia), Zanchetta 103 (Viviani) At full time: 0-0 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 3-4 Referee: Matteo Marchetti SPAL win 5-4 on penalties ................................................................. Fiorentina (2) 2 Scorers: L. Venuti 10, José Callejón 32 Yellow card: Pulgar 87 Subs used: Ribéry 66 (Saponara), Kouamé 66 (Cutrone), Biraghi 78 (Barreca), Vlahović 90 (José Callejón), Castrovilli 90 (Duncan) Calcio Padova (0) 1 Scorers: C. Santini 55 Yellow card: Anđelković 28, Buglio 41, Hallfreðsson 43, Pelagatti 86 Subs used: Germano 46 (Ronaldo), Santini 46 (Buglio), Hraiech 65 (Mandorlini), Nicastro 65 (Soleri), Jelenič 80 (Hallfreðsson) Referee: Alberto Santoro ................................................................. Parma (2) 3 Scorers: Y. Karamoh 26, Y. Karamoh 43, A. Adorante 69 Subs used: Sprocati 62 (Karamoh), Scozzarella 62 (Cyprien), Valenti 72 (Gagliolo), Dezi 72 (Hernani), Artistico 80 (Nicolussi) Pescara (0) 1 Scorers: M. Nzita 90+3 Subs used: Bočić 46 (Galano), Diambo 46 (Valdifiori), Fernandes 64 (Busellato), Ventola 73 (Capone), Di Grazia 80 (Balzano) Referee: Simone Sozza ................................................................. Udinese (1) 3 Scorers: F. Forestieri 21, Deulofeu 61, I. Pussetto 64 Vicenza (0) 1 Scorers: G. Gori 88 Referee: Antonio Rapuano .................................................................