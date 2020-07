Jul 13 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Marítimo (0) 0 Subs used: Edgar Costa 7 (Correa), Erivaldo 74 (Milson), Getterson 88 (Rodrigo Pinho), Bruno Xadas 88 (Edgar Costa), Bambock 89 (Pedro Pelágio) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Borevković 46, Tarantini 90 Subs used: Carlos Mané 46 (Gelson Dala), Diego Lopes 78 (Diogo Figueiras), Pedro Amaral 87 (Matheus Reis), Bruno Moreira 88 (Lucas Piazón) Referee: Cláudio Filipe Ruivo Pereira ................................................................. Vitória Setúbal (21:15) Famalicão ................................................................. Tuesday, July 14 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Desportivo Aves (1700/1600) Portimonense v Boavista (1915/1815) Gil Vicente v Tondela (2130/2030) Benfica v Vitória Guimarães (2130/2030) Wednesday, July 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Paços de Ferreira (1700/1600) Sporting Braga v Belenenses (1915/1815) Porto v Sporting CP (2130/2030) Saturday, July 18 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Santa Clara (1900/1800) Famalicão v Boavista (2115/2015)